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قديروف يعلن بدء تطهير منطقة بسكي في دونيتسك من الألغام

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قديروف يعلن بدء تطهير منطقة بسكي في دونيتسك من الألغام
Sputnik
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أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بدء عملية تطهير منطقة بسكي بالقرب من دونيتسك من الألغام، لافتا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، قبل أن يتمكن السكان من العودة للحياة الهادئة.

وكتب قديروف في قناته على "تيليغرام" "بعد تحرير أي منطقة سكنية، يلزم وقت للبحث عن المخابئ وإزالة الألغام.. سيستغرق تطهيرها بعض الوقت، وبعد ذلك سيتمكن سكان منطقة بسكي من التحرك بهدوء في الشوارع واستعادة حياتهم الآمنة".

وبحسب قديروف، فإن تحرير المنطقة السكنية سمح لقوات التحالف بطرد القوات الأوكرانية عن أطراف دونيتسك لبضعة كيلومترات أخرى، مضيفا: "كما ذكرت سابقا، القوات تتقدم وفقا لخطة العمليات الخاصة مع الحد الأدنى من المخاطر على السكان المدنيين والبنية التحتية".

المصدر: تاس

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