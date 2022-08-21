سلطات باكستان تحظر بثا مباشرا لخطاب رئيس الوزراء السابق عمران خان

حظرت هيئة خدمة الإشراف على وسائل الإعلام الباكستانية البث المباشر لخطاب رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان.

وقالت الهيئة إن القنوات التلفزيونية، بغض النظر عن التحذيرات المتكررة، لم تتمكن من إدخال نظام التأخير المؤقت لنقل الإشارة، لمنع بث المعلومات المعادية لـ "هيئات الدولة".

وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "تمت الإشارة إلى أن عمران خان، رئيس "حركة إنصاف" يوجه دائما في بياناته وخطاباته الاتهامات غير المبررة إلى مؤسسات الدولة، وينشر خطاب الكراهية من خلال تصريحاته الاستفزازية ضد دوائر الدولة ومسؤوليها، مما يضر بالحفاظ على القانون والنظام، ويمكن أن يدمر السلام والهدوء العام".

وأضاف البيان أن خطابات عمران خان تتناقض مع المادة الـ19 لدستور البلاد وقواعد سلوك وسائل الإعلام.

وتابع: تحظر الهيئة... بقرارها هذه البث المباشر لخطاب عمران خان في جميع القنوات الفضائية، ابتداء من الآن".

وهدد خان أثناء خطابه بفتح قضايا جنائية بحق المسؤولين الكبار في الشرطة والقضاء ولجنة الاقتراع الباكتانسية والخصوم السياسين، بسبب معاملتهم تجاه مساعده الذي تم اعتقاله في الأسبوع الماضي بتهمة التحريض على الفتنة.

المصدر: نوفوستي