وصف نائب حزب اليسار الألماني، زيرن بلمان، التصرحات حول أن فعالية العقوبات ضد روسيا أكثر من تأثيرها على ألمانيا والغرب بـ"العبثية"، وطالب الحكومة "بحساب تأثيرها بصدق".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن النائب شكك في تقرير وارد من وزارة الاقتصاد الفيدرالية الألمانية على طلبه حول مدى فعالية العقوبات ضد روسيا، إذ أن التقرير يقول إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية الخاصة "فعالة"، وهذا العام يمكن أن يصل الانكماش الاقتصادي في روسيا إلى 15٪.

وشدد النائب: "نحتاج إلى احتساب نزيه وصحيح لتأثير العقوبات".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد صرحت مؤخرا بأن الاقتصاد الروسي، على الرغم من العقوبات، صامد بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون.

المصدر: نوفوستي