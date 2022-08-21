رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: يطرحون موضوع القنبلة لمنعنا من امتلاك الطاقة النووية

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "سلسلة إنتاج الوقود النووي، تخلق القوة للبلاد".

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وقال محمد إسلامي موضحا: "الطاقة النووية لا علاقة لها بالقنبلة الذرية..يطرحون موضوع القنبلة لمنعنا من امتلاك هذه التقنية..قبل انتصار الثورة أيضا كانوا يمنعون إيران من امتلاك تقنيات متطورة".

وأضاف إسلامي: "تمتلك إيران أقل من 2% من السعة الإنتاجية للطاقة النووية في العالم، لكن 25% من عمليات التفتيش في العالم تم إجراؤها في إيران".

واستطرد: "لقد بدأوا خطة العمل الشاملة المشتركة بتدمير البنية التحتية النووية والتشكيك في جدواها".

وأكمل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية موضحا: "وفق خطة عملنا الاستراتيجية يجب أن نربي 20 ألف مختص في التقنية النووية خلال 20 عاما..نريد أن يشعر الناس بتأثير التقنية النووية على حياتهم اليومية".

كما أوضح محمد إسلامي أمام اجتماع مدراء ورؤساء قطاع التربية والتعليم، أن "القوى العالمية تعمل على عرقلة دخول إيران في مجال التكنولوجيا الحديثة، لأنها ستدخل بذلك إلى رأس هرم القوة وتزداد قدراتها"، مؤكدا أنه "يجب القيام بتحول أساسي في قطاع التربية والتعليم من أجل تربية الأجيال الجديدة".

وتابع إسلامي: "نظرا لفحوى الوثيقة الاستراتيجية للصناعة النووية للعشرين سنة القادمة، فإنه يجب علينا أن نقوم بإعداد ما لا يقل عن 30 ألفا من الكوادر المتخصصة فقط في مجال المحطات النووية"، مضيفا: "لقد قررنا إنشاء مدارس في المدن التي تحوي المنشآت النووية، بدءا من المرحلة الابتدائية، وبسط هذه الصروح التعليمية، وسنقدم الدعم والإسناد لقطاع التربية والتعليم".

المصدر: "إرنا" + "إيسنا"