تسريبات "غير رسمية" تكشف تفاصيل عن آلية ومراحل تطبيق الاتفاق النووي الإيراني

انتشرت تسريبات غير رسمية في إيران، كشفت تفاصيل عن آلية ومراحل تطبيق الاتفاق النووي الإيراني، مع التقارير عن اقتراب التوصل إليه.

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وأكدت المصادر الرسمية الإيرانية ضرورة عدم اعتماد هذه التسريبات، مشيرة إلى ضرورة التركيز على التصريحات الرسمية.

في حين أن التسريبات غير الرسمية كشفت التفاصيل الآتية:

- الاتفاق ينفذ على فترتين زمنيتين مدة كل مرحلة 60 يوما.

- الاتفاق ينفذ على 4 مراحل، لكل مرحلة تفاصيل تنفيذية خاصة.

- تم تخصيص فترة 60 يوما للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وإيران يحق لها المصادقة على الأمر أو إعلان خروقات في مرحلة ما قبل التنفيذ الكامل.

- في اليوم الأول يتم الغاء 3 فرامين (أوامر) تنفيذية وقعها الرئيس الأمريكي السايق دونالد ترامب، بعد انسحابه من الاتفاق.

- 17 مصرفا تخرج من لائحة العقوبات في اليوم الأول للتنفيذ.

- آلية الزناد لم تلغ، لأنها مدرجة على الاتفاق النووي، لكن تم تعديل شروط تنفيذها وربطها بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن التزام إيران بالاتفاق، كما تتعهد الأطراف التعويض عن أي طرف يفعل الآلية بصورة أحادية ودون دلائل مقنعة.

- يتم إلغاء عقوبات 150 مؤسسة، منها مؤسسات مرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي.

- يسمح لإيران ببيع 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوما.

- الشركات الخارجية تحصل على ضمانات لاستمرار عملها لمدة 3 أعوام ونصف العام بعد أي انسحاب محتمل من الاتفاق.

- يضاف إلى هذه المدة عامان متبقيان من الحكومة الأمريكية الحالية لتضمن طهران 5 أعوام ونصف العام على الأقل لتنفيذ الاتفاق.

- يتم الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية في المرحلة الأولى للتنفيذ.

- تبادل السجناء بين طهران وواشنطن مدرج في الاتفاق.

المصدر: RT