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وسائل إعلام: العلاقات بين واشنطن وتل أبيب مهددة بسبب الاتفاق النووي الإيراني

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وسائل إعلام: العلاقات بين واشنطن وتل أبيب مهددة بسبب الاتفاق النووي الإيراني
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تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط إسرائيل فترة توتر وسط الاقتراب من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

ووفقا لموقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة فإن إسرائيل تعارض بشدة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، والتقدم الذي تم إحرازه في الأسابيع الأخيرة في المفاوضات حول هذه القضية يجعل تل أبيب تشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم تنازلات لطهران ليست في مصلحة إسرائيل.

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من جانبهم، أجرى مسؤولو البيت الأبيض سلسلة محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين خلال الأسبوع الماضي لطمأنتهم بأنه لم يتم تقديم أي تنازلات جديدة لإيران.

وقال مصدر في البيت الأبيض رفض الكشف عن هويته: "الصفقة ربما تكون أقرب مما كانت عليه قبل أسبوعين، لكن نتيجة المفاوضات لا تزال غير مؤكدة مع بقاء الخلافات. وفي كلتا الحالتين، النتيجة لا تبدو مضمونة".

المصدر: نوفوستي

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