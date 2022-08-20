إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في الضفة الغربية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله.

وقال أدرعي: "وردت أنباء عن إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قبل قليل بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله".

وتابع: "لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين".

وكشف شهود عيان عن استعداد حشودات عسكرية إسرائيلية لاقتحام بلدة سلواد شرق رام الله.

المصدر: سبوتنيك+وكالات