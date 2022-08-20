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الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود الأردنية (صورة)

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود الأردنية (صورة)
Globallookpress
الحدود الأردنية
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود الأردنية، ومصادرة نحو 100 كيلوغرام من المخدرات من نوع الحشيش.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "أحبطت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة تهريب مخدرات بقيمة تقدر بأربعة ملايين شيقل".

وأضاف أدرعي: " رصدت استطلاعات جيش الدفاع سيارة مشبوهة، حيث عثرت القوات في المنطقة على أكياس تحتوي على 100 كيلوغرام من الحشيش"، لافتا إلى أنه "تم تحويل المخدرات لمعالجة الشرطة".

المصدر: "I24"

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