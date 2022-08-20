الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود الأردنية (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود الأردنية، ومصادرة نحو 100 كيلوغرام من المخدرات من نوع الحشيش.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "أحبطت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة تهريب مخدرات بقيمة تقدر بأربعة ملايين شيقل".

وأضاف أدرعي: " رصدت استطلاعات جيش الدفاع سيارة مشبوهة، حيث عثرت القوات في المنطقة على أكياس تحتوي على 100 كيلوغرام من الحشيش"، لافتا إلى أنه "تم تحويل المخدرات لمعالجة الشرطة".

أحبطت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة تهريب مخدرات يقيمة تقدر بأربعة مليون شيقل حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع سيارة مشبوهة كما يبدو خلال محاولة تهريب حيث عثرت القوات في المنطقة على أكياس تحتوي على مئة كيلوغرام من الحشيش. تم تحويل المخدرات لمعالجة الشرطة pic.twitter.com/ojbvuS8Tz1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 20, 2022

المصدر: "I24"