الجيش الإسرائيلي يصادر كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى إسرائيل من مصر.

وأفاد الجيش في بيان بأن "الجنود رصدوا عبر كاميرات المراقبة مشتبه بهم يقتربون من الحدود من مصر خلال الليل وتم إرسال قوات إلى مكان الحادث، حيث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه بهم وعثر على ثلاث علب مخدرات كانت مخبأة في مكان قريب".

وذكر أنه "تمت مصادرة حوالي 80 كيلوغراما من الماريجوانا، تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين شيكل (867 ألف دولار)".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"