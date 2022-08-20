باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى..قوات كييف تشن هجوما مدفعيا على محطة زابوروجيه النووية

أعلنت إدارة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه أن قوات كييف شنت هجوما مدفعيا باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى على المدينة وعلى محطة زابوروجيه النووية.

وقال المسؤول في الإدارة: "تم تسجيل قصف مدفعي على أراضي محطة زابوروجيه النووية. ووفقا للبيانات الواردة، تم استخدام أسلحة غربية بعيدة المدى في الصربات، وتم القصف من الجانب الآخر من نهر دنيبر".

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وأشار إلى أنه يجري الآن التحقق من وقوع ضحايا.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، مباشرة بعد القصف المدفعي على محطة زابوروجيه النووية، أطلقت التشكيلات القومية الأوكرانية النار على ضواحي إنيرغودار".

وأكد فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه تعرض أراضي محطة الطاقة النووية لأربعة صواريخ من مدفعية ثقيلة من الطراز الذي تستخدمه قوات حلف "الناتو".

وأشار إلى أنه لم يمر حتى يومان على القصف السابق لمدينة إنيرغودار.

المصدر: نوفوستي