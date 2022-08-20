إحباط مخطط استفزازي لقوات كييف على محطة زابوروجيه النووية

أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه إحباط استفزاز خططت له قوات كييف على محطة زابوروجيه النووية أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا.

وقال روغوف إنه وفقا للمعلومات الواردة، وبحسب مصادرنا من الجانب الآخر وحسب مصادر الجهات الأمنية ووزارة الدفاع الروسية، فإن شيئا ما كان سيحدث في محطة الطاقة النووية.

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وأضاف أنه بفضل حقيقة أننا أحدثنا ضوضاء، وعندما بدأت التصريحات العلنية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعد استفزازا، وأن أي أعمال كانوا يعدونها سيتم توثيقها، تم منع حدوث الاستفزاز.

وأشار إلى أن قوات كييف حضرت للاستفزاز في 19 أغسطس خلال زيارة غوتيريش إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس