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الحرس الثوري الإيراني يحذر: دول في المنطقة ستدفع كلفة سلوكها وتعاونها مع إسرائيل

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الحرس الثوري الإيراني يحذر: دول في المنطقة ستدفع كلفة سلوكها وتعاونها مع إسرائيل
Gettyimages.ru
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قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري أن التعاون مع إسرائيل "يهدد و الأمن و الاستقرار في منطقة الخليج"، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وقال تنكسيري خلال حفل في مدينة مشهد، أن "أمن إيران الإسلامية هو أمن دول الجوار وتعتبر إيران أمن جيرانها من أمنها".

و حذر من وصفها بـ"الدول التي توفر الأرضية للتدخل الأجنبي وحضور الأجانب خاصة الدول المستكبرة  وتعطيها قاعدة وأرض ومجال لتشكيل تحالف عسكري ضد دول المنطقة".

وقال "انها ستدفع تكلفة لسلوكها غير الودي والاستفزازي أولاً و في الوقت نفسه ستؤثر مثل هذه الإجراءات على استقرار المنطقة وأمنها".

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وأضاف "نحاول أن تكون لدينا علاقات أخوية مع جميع دول المنطقة من خلال الحفاظ على الوحدة الإسلامية ، وإن استتباب الأمن في كل المنطقة هو هدفنا لكنه يجب أن نعلم حيثما تواجد النظام الصهيوني لم يكن له اثر سوى النهب والفتنة والعدوان".

واشار إلى "الاستعدادات القتالية" للحرس الثوري الإيراني في الوقت الحالي قائلا، "نحن جاهزون و لايستغرق بدء تنفيذ أي مهمة وعملية للحفاظ على مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية و شعبها البطل إلا بضع دقائق".

المصدر: ارنا

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