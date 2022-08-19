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الأمم المتحدة تعمل من أجل عودة الأسمدة والمواد الغذائية الروسية إلى الأسواق العالمية

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الأمم المتحدة تعمل من أجل عودة الأسمدة والمواد الغذائية الروسية إلى الأسواق العالمية
Sputnik
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أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لعودة الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وصرح حق: "كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من المهم ضمان وصول الأغذية والأسمدة من روسيا إلى أسواق العالمية دون عوائق، وكذلك التعاون بين سلطات البلاد والقطاع الخاص لهذا الغرض. ونحن نواصل العمل في هذا الاتجاه".

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ووقع غوتيريش، في اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 22 يوليو في اسطنبول، مذكرة تفاهم بشأن تسهيل توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. وتتمثل مهمتها في ضمان إمدادات شفافة ودون عوائق من الأغذية والأسمدة الروسية، بما في ذلك المواد الخام اللازمة لإنتاجها، إلى الأسواق العالمية. مدة المذكرة ثلاث سنوات.

المصدر: تاس

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