دبلوماسي روسي: السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية تتجه إلى دول لا يهددها شبح المجاعة

لفت ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إلى أن السفن التي تنقل الحبوب من موانئ البحر الأسود الخاضعة لسيطرة كييف، تتجه إلى دول ليست معرضة لخطر المجاعة.

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وكتب أوليانوف عبر "تلغرام" اليوم الأربعاء: "من أصل 21 سفينة محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية مؤخرا، لم تتجه إلا واحدة فقط إلى إفريقيا. وذهب الباقي إلى بلدان ليست مهددة بخطر المجاعة".

وتساءل: "كيف يتوافق هذا الخطاب الدعائي الذي تم الترويج له قبل التوصل لاتفاقية المرور الآمن للسفن؟" في إشارة إلى تحذيرات أممية وغربية كثيرة من أن غياب الحبوب الأوكرانية عن السوق العالية يوشي بمجاعة لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا، علما بأن 40% من صادرات القمح والذرة الأوكرانية كانت تذهب إلى تلك المناطق.

وفي 22 يوليو، وقع ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حزمة من الوثائق من شأنها حل مشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية. وغادرت أول سفينة محملة بالمواد الغذائية ميناء أوديسا الأوكراني في 1 أغسطس، وبلغ وزن إجمالي المواد الغذائية التي تم تصديرها من أوكرانيا في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، 563,317 طن.

المصدر: "تاس"