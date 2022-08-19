وسائل إعلام: الرئيس الصيني يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم عقد لقاء ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان.

وقالت الصحيفة: "الاستعدادات جارية للزعيم الصيني شي جين بينغ للسفر إلى آسيا الوسطى للقاء فلاديمير بوتين وقادة آخرين في قمة إقليمية في منتصف سبتمبر".

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وأشارت إلى أن سبب التغيير في جدول شي جين بينغ، والذي بموجبه يمكنه مقابلة بوتين على هامش منظمة شنغهاي للتعاون، هو زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين صينيين إن الرحلة إلى سمرقند تؤكد على هدف الرئيس الصيني لتطوير تعاون أمني أوثق مع دول ليست حليفة للولايات المتحدة لبناء حصن ضد الجهود الغربية لاحتواء الصين.

وقالت المصادر إن مكتب شي جين بينغ يخطط لعقد اجتماعات على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون مع قادة باكستان والهند وتركيا، الذين يعتزمون أيضا حضور الحدث.

المصدر: نوفوستي