أوزبكستان: قادة منظمة شنغهاي للتعاون يؤكدون مشاركتهم في قمة سمرقند

قال القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، إن كل قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أكدوا مشاركتهم في قمة سمرقند، لكن بعضهم لم يقرر بعد شكل مشاركته.

وستعقد القمة الدورية لقادة منظمة شنغهاي للتعاون، في سبتمبر المقبل بمدينة سمرقند بأوزبكستان التي تعتبر رئيسة المنظمة في الوقت الراهن.

إقرأ المزيد

وأضاف نوروف: "حتى الآن أكد جميع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، مشاركتهم في القمة لكن بعضهم لم يقرر بعد شكل مشاركته فيها. هذا سيعتمد على الوضع الوبائي خلال فترة انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون. لكننا ننطلق من حقيقة أن اجتماع القادة سيعقد شخصيا. نحن نعمل بجد لتحقيق ذلك".

ونوه بأنه من المتوقع أن يحضر القمة قادة الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء المنظمات الشريكة - الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وغيرها.

المصدر: نوفوستي