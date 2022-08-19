وسائل الإعلام: تراس تؤكد عزمها على "الدعوة إلى محادثة الرئيس بوتين" في قمة العشرين

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، عزمها على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين القادمة بإندونيسيا، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وبحسب الوكالة ، فإن تصريح تراس جاء بعد أن قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأضافت الوكالة أن مكتب تراس صرح بأنها لم تتراجع عن وعدها بـ "دعوة الرئيس الروسي إلى محادثة".

وسبق أن قالت تراس إنها مستعدة للقاء بوتين في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر القادم بإندونيسيا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون.

المصدر: نوفوستي





