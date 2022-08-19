 
مباشر

بوتين يعتزم حضور قمة العشرين ببالي

أخبار العالم

بوتين يعتزم حضور قمة العشرين ببالي
Globallookpress
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tn1c

قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين (G20) في نوفمبر القادم بجزيرة بالي الإندونيسية.

وأضاف رئيس إندونيسيا في تصريح لوكالة "بلومبرغ": "أخبرني الرئيس بوتين أنه سيأتي".

ووفقا لويدودو، من المقرر كذلك أن يشارك الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في القمة.

وصرح الكرملين في اليوم السابق أن بوتين أجرى اتصال هاتفيا مع ويدودو، وكان الأمر يتعلق بالأمن الغذائي.

كما تم التطرق إلى موضوع الاستعدادات لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر بإندونيسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا