حزب العمال البريطاني يطالب بعودة البرلمان مبكرا من إجازته بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة

وجه حزب العمال البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون والمتنافسين على قيادة حزب المحافظين للمطالبة بعودة البرلمان مبكرا من أجل معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة "الطارئة".

وكشف رئيس حزب العمال كير ستارمر عن خطة كاملة لتجميد الحد الأقصى لتكلفة الطاقة عند المستوى الحالي البالغ 1971 جنيها إسترلينيا طوال فصل الشتاء. فيما من المتوقع أن تصل فواتير الغاز والكهرباء إلى حوالي 3600 جنيها إسترلينيا في أكتوبر.

وأشار إلى أنه "في جميع أنحاء بريطانيا ، يتعين على الناس اتخاذ خيارات لا يمكن تصورها حول كيفية دفع فواتيرهم ، مما يتسبب في قلق لا نهاية له للأسر والشركات"، مضيفا: "لهذا السبب أكتب إليكم اليوم لأحثكم على إعادة البرلمان في وقت مبكر يوم 22 أغسطس حتى نتمكن من تجميد سقف أسعار الطاقة الآن قبل حلول فصل الشتاء".

في رسالة إلى جونسون والمتنافسين على رئاسة الحكومة ليز تراس وريشي سوناك، قال زعيم حكومة الظل، ثانجام ديبونير، إن الوقت قد حان لكي يناقش أعضاء البرلمان "الخيار العاجل" بشأن الزيادة التي تلوح في الأفق في فواتير الطاقة.

وتأتي دعوة أعضاء البرلمان للعودة قبل أسبوعين من يوم 22 أغسطس قبل إعلان مكتب أسواق الغاز والكهرباء Ofgem عن سقف أسعار الطاقة الجديد في 26 أغسطس، والذي وصفه حزب العمال بأنه "موعد نهائي حاسم" للعمل.

المصدر: "الإندبندنت"