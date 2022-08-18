أردوغان يعتزم مناقشة لقائه بزيلينسكي وغوتيريش مع بوتين

صرح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم مناقشة لقاء جمعه بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وبأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتيش في لفوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والتقى أردوغان وزيلينسكي وغوتيريش في لفوف اليوم الخميس، في اجتماع استمر مدة 40 دقيقة، حسب موقع "خابر ترك" التركي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتفاق عاجل بشأن استعادة الوضع المدني لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وضمان أمن المنطقة.

وذكرت صحيفة "يني شفق" في وقت سابق، أن أردوغان وصل إلى لفوف يوم الخميس، للقاء زيلينسكي وغوتيريش. ونقلا عن مصادر دبلوماسية، فإن أردوغان عرض على زيلينسكي خلال زيارته الى لفوف، ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي. وذكرت قناة "سي إن إن تورك"، أن بوتين وزيلينسكي قد يجتمعان لتحديد "خارطة طريق" لأوكرانيا.

المصدر: وكالات