صرحت النائبة الأولى لرئيس لجنة التعليم بمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، يانا لانتراتوفا، بأن الأطفال الأوكرانيين قد تم تعليمهم على الحرب ضد روسيا منذ سنوات عديدة.

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جاء ذلك عقب تحليل قامت به النائبة لمحتوى الكتب التربوية الأوكرانية التي نشأ وترعرع عليها الأطفال الأوكرانيين لسنوات طويلة، حيث توصلت لانتراتوفا إلى أن الكتب المدرسية الأوكرانية تم تطويرها استنادا إلى مناهج مصممة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، حيث تم استبدال أبطال الحرب العالمية الثانية بالمجرمين النازيين، والدبابات السوفيتية بالصلبان المعقوفة الفاشية. كما أن هناك كتيبات استرشادية تتناول قضايا مثل "كيف تقتل الجنود الروس".

وأشارت لانتراتوفا إلى أن جميع الكتب المدرسية الأوكرانية مليئة بالكراهية لكل ما هو روسي، بينما تبدو قوات "حفظ السلام" الرئيسية هي القوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.

المصدر: سبوتنيك