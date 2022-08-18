وزير تركي يحذر من إمكانية تعليق عملية انضمام فنلندا والسويد للناتو

صرح وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، بأن السويد وفنلندا لم تلبيا حتى الآن طلبات تسليم المجرمين التي قدمتها تركيا، محذرا من أن عملية عضوية الدولتين في الناتو ستتوقف إذا لم تفعلا ذلك.

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ونقلت صحيفة "ميليت" عن وزير العدل التركي قوله: "إن قرار تركيا الإيجابي لا يعني أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قد انتهت، بل هي إرادة للشروع في العملية. وإذا انتم أوفيتم بالوعود التي قُطعت لتركيا في الاتفاقية، فإن تركيا ستفي بوعدها. ما هي كلمتنا؟ إذا أنتم نفذتم ما وعدتم به سنقول نعم للعضوية، وبخلاف ذلك فإن العملية ستتوقف. حتى الآن لم تلب حكومتا السويد وفنلندا طلبات التسليم، بحسب توقعات تركيا".

وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا في 18 مايو طلبات، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للانضمام إلى الحلف.

في البداية أوقفت تركيا (باعتبارها عضو في الحلف) بدء عملية النظر في هذه الطلبات، ولكن بعد ذلك في 29 يونيو، وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة بشان نشاطات المعارضين لها في هاتين الدولتين، بما في ذلك التعهد بتسليمهم لتركيا، وبالمقابل سحبت تركيا اعتراضاتها على انضمام هذين البلدين الأوروبيين إلى الناتو.

المصدر: نوفوستي