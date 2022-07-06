تركيا تجدد مطالبة السويد وفنلندا متهمين بالإرهاب

أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أن بلاده أرسلت إلى السويد وفنلندا خطابين جددت فيهما مطالبة البلدين بتسليمها متهمين بالإرهاب.

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وقال بوزداغ في مقابلة مع قناة "هابر" العالمية إن الخطابين أرسلا لتجديد مطالب تركيا بتسليم مشتبه بهم كانت مطالب سابقة تخصهم قد رفضت.

وأضاف أن الخطابين يذكران الدولتين بالمشتبه بهم الذين مازالت قضاياهم عالقة.

ووقعت السويد وتركيا وفنلندا مذكرة مشتركة الأسبوع الماضي سمحت للناتو بالمضي قدما لدعوة الدولتين الشماليتين للانضمام للحلف العسكري.

ومع المذكرة، وافقت فنلندا والسويد على دراسة مطالب تركية عالقة بتسليم أو ترحيل متهمين بالإرهاب بشكل سريع ودقيق بالاتفاق مع ميثاق التسليم الأوروبي.

وسحبت تركيا الأسبوع الماضي اعتراضاتها التي عرقلت طلب انضمام السويد وفنلندا للناتو، لكن أنقرة حذرت من أنها قد تمنع العملية إن لم تلب الدولتان الشماليتان مطلبها بتسليم أشخاص يشتبه في صلاتهم بجماعات كردية محظورة أو بشبكة رجل دين منفي متهم بالوقوف خلف محاولة إنقلاب فاشلة في 2016.

المصدر: أ ب