حرائق إسبانيا.. لا أمل في إخماد الحريق إلا بهطول المطر

يترقب رجال الإطفاء الإسبان هطولا محتملا للأمطار فجر الخميس، فيما تستمر حرائق الغابات وتعيث دمارا في مناطق البلاد.

ودمر حريقان كبيران في منطقة فالنسيا بالفعل ما يربو على 20 ألف هكتار من الغابات والأدغال.

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ونقلت قناة "آر تي في إي" يوم الأربعاء عن مسؤول بدائرة الإطفاء قوله إن النيران أحرقت 11500 هكتار من الغابات في منطقة لا فال ديبو، ضمن إحدى الحرائق الأشد تدميرا في المنطقة على مدار العقد الماضي.

ودمرت النيران بمنطقة "بيخيس" حتى الآن حوالي 4000 هكتار من الغابات.

وقالت صحيفة "لا فانجوارديا" إن اثنين من رجال الإطفاء أصيبا في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن 11 راكبا أصيبوا على متن قطار بمنطقة "فالنسيا" الإسبانية، والذي اضطر للتوقف، بسبب الدخان الكثيف المنبعث من حريق إحدى الغابات.

وأشارت وكالة "يوروبا برس" للأنباء وقناة "آر تي في إي" إلى أن الحادث وقع يوم الثلاثاء، على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب المدينة، عندما اضطر القطار للعودة إلى المحطة، التي غادر منها.

وذكرت تقارير أن بعض الركاب قفزوا من العربات وهم في حالة من الذعر، خلال التوقف الذي استمر فترة قصيرة، والذي ركض خلاله السائق على متن القطار من أقصاه إلى أقصاه.

وتم نقل ثمانية ركاب إلى المستشفى لتعرضهم لحروق وإصابات أخرى، بعضها خطير.

المصدر: د ب أ