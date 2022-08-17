الخارجية الروسية: الغرب يشجع كييف على مواصلة قصف محطة زابوروجيه

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية تشجع كييف على مواصلة قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وذلك عبر استمرار إمدادها بالسلاح.

وقال إيغور فيشنفيتسكي، نائب مدير إدارة حظر الانتشار النووي والسيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، في مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "لا يمكن إطلاق النار على المنشآت النووية. الجانب الأوكراني متورط في الإرهاب النووي"، مشيرا إلى أن كييف تواصل قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه هذه الأيام.

وشدد على "أنه من دواعي القلق الشديد أن يتلقى (الجانب الأوكراني) الدعم في هذا الشأن وهذا يعني تشجيع المعتدي على مواصلة هذه الأعمال غير المسؤولة. وهذا يمكن أن ينتهي بكارثة".

المصدر: نوفوستي