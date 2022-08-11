روسيا تحذر.. كارثة نووية بمحطة زابوروجيه

التهديد الإشعاعي للمناطق المجاورة لمحطة زابوروجيه النووية أبرز المخاوف التي سجلتها موسكو خلال جلسة مجلس الامن بعد استهداف قوات كييف للمحطة وتهديدها بقصفها مجددا..

بينما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيل غروسي أن أي كارثة نووية لا يمكن ان تكون مقبولة ومنعها يجب أن يكون الهدف الأسمى للمجتمع الدولي بينما يشكك الطرف الروسي في النوايا الامريكية خصوصا بعد حديثها عن مقترح منطقة منزوعة السلاح في محيط زابوروجيه

ما الذي يمكن ان تقدمه الأمم المتحدة في هذا الملف؟وكيف تضمن وكالة الطاقة الذرية الحياد التام بعيدا عن أي تسييس؟

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