كييف تبحث مع واشنطن وحلفائها إمدادها بالمزيد من الأسلحة

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إمداد كييف بالمزيد من الأسلحة من واشنطن وحلفائها.

وكتب كوليبا على "تويتر": "الأسلحة كانت محور حديثي مع بلينكين. قمنا بتنسيق شحنات أخرى من الولايات المتحدة وحلفائها. ممتنون لدعم الولايات المتحدة المستمر".

وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن كييف تتوقع تلقي مساعدة عسكرية جديدة من الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي