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أوكرانيا تستلم ستة مدافع هاوتزر M109 أمريكية من لاتفيا

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أوكرانيا تستلم ستة مدافع هاوتزر M109 أمريكية من لاتفيا
Sputnik
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قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن لاتفيا زودت كييف بستة مدافع هاوتزر أمريكية جديدة من طراز M109، وهي حاليا بحوزة الجيش الأوكراني الذي يقوم باختبارها.

وكتب ريزنيكوف في تغريدة على تويتر: "مدافع الهاوتزر الستة الجديدة M109 التي سلمتها لاتفيا إلى أوكرانيا مؤخرا أخذت تظهر بالفعل نتائج في ساحة المعركة".

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 وشكر الوزير الأوكراني نظيره اللاتفي أرتيس بابريكس، وسكان لاتفيا على "دعمهم المستمر".

المصدر: نوفوستي

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