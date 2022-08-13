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سلوفاكيا تسلم أوكرانيا مدافع ذاتية الحركة

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سلوفاكيا تسلم أوكرانيا مدافع ذاتية الحركة
Legion-Media APFootage
صورة أرشيفية
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صرح أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني بأن سلوفاكيا سلمت كييف مجموعة من المدافع ذاتية الحركة من طراز Zuzana 2.

وقال يرماك على قناته في "تيليغرام": "المدافع ذاتية الحركة من طراز Zuzana 2 وصلت إلى أوكرانيا من عيار 155 ملم".

وأكد وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف نادي نقل المدافع وقال: "يسعدني أن أؤكد أن أول أربعة مدافع هاوتزر سلوفاكية من طراز Zuzana 2 صارت في أيدي القوات الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي

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