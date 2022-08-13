سلوفاكيا تسلم أوكرانيا مدافع ذاتية الحركة

صرح أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني بأن سلوفاكيا سلمت كييف مجموعة من المدافع ذاتية الحركة من طراز Zuzana 2.

وقال يرماك على قناته في "تيليغرام": "المدافع ذاتية الحركة من طراز Zuzana 2 وصلت إلى أوكرانيا من عيار 155 ملم".

وأكد وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف نادي نقل المدافع وقال: "يسعدني أن أؤكد أن أول أربعة مدافع هاوتزر سلوفاكية من طراز Zuzana 2 صارت في أيدي القوات الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي