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أوكرانيا.. إزالة صورة لبوريس جونسون في مسقط رأس زلينسكي

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أوكرانيا.. إزالة صورة لبوريس جونسون في مسقط رأس زلينسكي
Gettyimages.ru
بوريس جونسون وفلاديمير زيلينسكي
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أعلن النائب أليكسي غونشارينكو أن سلطات مدينة كريفوي روغ مسقط رأس الرئيس فلاديمير زيلينسكي، أزالت صورة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عن جدار مبنى سكني بالمدينة.

وقال غونشارينكو في تصريح على قناته عبر "تليغرام": "اللوحة الجدارية لبوريس جونسون في كريفوي روغ لم تعد موجودة".

وأشار إلى أن رئيس الإدارة العسكرية لكريفوي روغ ألكسندر فيلكول وراء إتلاف الصورة.

ودامت صورة جونسون أقل من أسبوع في مدينة كريفوي روغ جنوب غربي مدينة دينبروبتروفسك وسط أوكرانيا.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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