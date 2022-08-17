موجة فيضانات مفاجئة تجتاح لندن بعد موجة الحر (فيديو)

بعد أسابيع من موجة الحر والجفاف، تعرضت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء لأمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق، بينها العاصمة لندن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن أكبر هطول للأمطا كان في سباديدام في كمبريا، مع 25.4 ملم من الأمطار، وفي ترينجوينتون هاوس، كورنوال، مع 18.4 ملم من الأمطار.

Victoria station is flooding… pic.twitter.com/0fdomrqMew — Anthony Bonnici (@Anthony_Bonnici) August 17, 2022

أظهرت اللقطات والصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أمطارا غزيرة وفيضانات تجتاح المدن في جميع أنحاء جنوب إنجلترا وويلز.

Watch live: Flash floods hit London after heatwave pic.twitter.com/DBVyXhDHJv — The Independent (@Independent) August 17, 2022

هذا وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من عاصفة رعدية، مشيرا إلى أن "هطول الأمطار يتراوح بين 20 و30 ملما في الساعة"، محذرا من أن الفيضانات المفاجئة ستؤدي إلى تعطل حركة النقل وانقطاع للتيار الكهربائي.

More from the severe flooding in Stamford Hill, UK. pic.twitter.com/LCZN49AGsV — Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 17, 2022

المصدر: وسائل إعلام بريطانية