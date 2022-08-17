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موجة فيضانات مفاجئة تجتاح لندن بعد موجة الحر (فيديو)

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موجة فيضانات مفاجئة تجتاح لندن بعد موجة الحر (فيديو)
AP
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بعد أسابيع من موجة الحر والجفاف، تعرضت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء لأمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق، بينها العاصمة لندن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن أكبر هطول للأمطا كان في سباديدام في كمبريا، مع 25.4 ملم من الأمطار، وفي ترينجوينتون هاوس، كورنوال، مع 18.4 ملم من الأمطار.

أظهرت اللقطات والصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أمطارا غزيرة وفيضانات تجتاح المدن في جميع أنحاء جنوب إنجلترا وويلز.

هذا وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من عاصفة رعدية، مشيرا إلى أن "هطول الأمطار يتراوح بين 20 و30 ملما في الساعة"، محذرا من أن الفيضانات المفاجئة ستؤدي إلى تعطل حركة النقل وانقطاع للتيار الكهربائي. 

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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