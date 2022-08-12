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بعد تحذيرات الجفاف بريطانيا تستعد للعواصف الرعدية

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بعد تحذيرات الجفاف بريطانيا تستعد للعواصف الرعدية
AFP
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أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة ستضرب مساحات شاسعة من المملكة المتحدة، بدءا من يوم الاثنين في أعقاب موجة الحر التي تجتاح البلاد.

وسيغطي تحذير الطقس، الذي صدر اليوم الجمعة، معظم أنحاء المملكة المتحدة، باستثناء بعض المناطق على طول الساحل الشرقي، وسيبدأ من الساعة 6 صباحا حتى 11.59 مساء.

وقال مكتب الأرصاد إنه عند حدوث فيضانات أو صواعق، هناك فرصة للتأخير وبعض الإلغاءات لخدمات القطارات والحافلات، بينما قد يؤدي الفيضان المفاجئ إلى ظروف قيادة صعبة وإغلاق لبعض الطرقات، بالإضافة إلى احتمال انقطاع التيار الكهربائي وفقدان خدمات أخرى.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مكتب الأرصاد الجوية بأنه "بمجرد مرور العواصف الرعدية عبر البلاد الأسبوع المقبل، يمكن للبريطانيين أن يتوقعوا تغيرا في الطقس، حيث يكون الهواء أكثر برودة في معظم أنحاء البلاد".

وحذر خبراء الأرصاد من وجود مخاطر قد تغرق المنازل والشركات، مع حدوث أضرار لبعض المباني من مياه الفيضانات أو الصواعق أو البرد أو الرياح القوية.

المصدر: "الإندبندنت"

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