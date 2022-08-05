لأول مرة في التاريخ.. جفاف منابع نهر التايمز في بريطانيا

أسفر ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعي عن جفاف منابع نهر التايمز البريطاني، لأول مرة في التاريخ، وفق ما ذكرته صحيفة "غارديان".

ونقلت الصحيفة عن روب كولينز، مدير العلوم في مؤسسة "ريفرز ترست" قوله إنه "بعد فترة طويلة من الطقس الجاف، جفت منابع نهر التايمز في غلوسسترشاير، وأصبح التيار الضعيف الآن بالكاد مرئيا على بعد أكثر من خمسة أميال من المصب".

وواجهت المملكة المتحدة في يوليو، موجة حر حطمت في 19 يوليو الماضي الرقم القياسي السابق البالغ 38.7 درجة ووصلت إلى 40.3 درجة.

وفي يوم الخميس 4 أغسطس، أفاد مكتب الأرصاد الجوية بأن الطقس الحار والجاف لن يخفف من وطأته، ومن المتوقع هطول أمطار قليلة الأسبوع المقبل، وقد ترتفع درجات الحرارة إلى 35 درجة.

المصدر: نوفوستي