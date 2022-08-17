 
مباشر

الصحة العالمية: لقاحات جدري القردة ليست فعالة بنسبة 100%

أخبار العالم

الصحة العالمية: لقاحات جدري القردة ليست فعالة بنسبة 100%
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmqc

صرحت روزاموند لويس، رئيسة أمانة مكافحة الجدري لدى منظمة الصحة العالمية، أن لقاحات جدري القردة ليست فعالة بنسبة 100%، ويجب على الأشخاص التقيد بمعايير الوقاية.

وقالت لويس في مؤتمر صحفي: "اللقاحات المطورة أو المنتجة ليست فعالة بنسبة 100%. إنها تذكرنا بأن اللقاح ليس دواء لكل داء، وأن كل شخص يعتبر نفسه في خطر يجب أن يقلل عدد شركائه الجنسيين، والعلاقات الجنسية المحفوفة بالمخاطر. يجب أن ننتظر الجرعة الثانية، حتى يستطيع اللقاح أن يعطي الاستجابة المثلى".

إقرأ المزيد
الإبلاغ عن أول حالة مشتبه فيها لانتقال فيروس جدري القردة من إنسان إلى كلب!
الإبلاغ عن أول حالة مشتبه فيها لانتقال فيروس جدري القردة من إنسان إلى كلب!

ومنذ بداية تفشي مرض جدري القردة، تركزت حالات الإصابة بشكل كبير بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ولكن هذا الاتجاه لا يشير إلى أن الفيروس ينتشر حصريا من خلال النشاط الجنسي أو أن الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال معرضون بشكل خاص للإصابة به. ويمكن لأي شخص، بغض النظر عن الميول أو السلوك الجنسي، التقاط الفيروس ونشره.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا