انخفاض منسوب المياه في بحيرات سويسرا إلى أدنى مستوياته

انخفض منسوب المياه في أربع بحيرات سويسرية كبيرة إلى أدنى مستوياته لشهر أغسطس بسبب قلة الأمطار، حسب مكتب البيئة الفدرالي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولة قسم البيانات في مكتب البيئة ميشيل أوبرهانسلي، أن مستويات مياه منخفضة سُجلت في سويسرا، لا سيما في الهضبة الوسطى وفي جنوب تيتشينو، المنطقة الناطقة باللغة الإيطالية من البلاد.

وعزت السبب إلى "قلة هطل الأمطار في عام 2022".

إقرأ المزيد

وكشفت المسؤولة البيئية أن الأمر لا يقتصر على بحيرات كونستانس ولوسيرن ولوغانو والين، مشيرة إلى أن بحيرة ماجيوري، وبحيرة تسوغ في مستوى "أقل بكثير من المتوسط".

أوبرهانسلي أوضحت أن "تدفقات نهري الراين والرويس لم تنخفض أبدا إلى هذا الحد لشهر أغسطس منذ بدء القياسات".

ولفتت الخبيرة إلى أن الأمطار التي ستهطل في الأيام المقبلة من شأنها أن "تخفف قليلا" من هذا الوضع في سويسرا، لكن هذا "لن يكون كافيا".

وباستثناء بحيرتي جورا وتون، فإن مستويات جميع البحيرات السويسرية الكبيرة الأخرى هي أيضا أقل من المتوسط منذ أمد طويل.

وتشهد العديد من الأنهار انخفاضًا في منسوب المياه لا يُسجل إحصائيا سوى كل عامين أو حتى كل عشرين عاما.

المصدر: "أ ف ب"