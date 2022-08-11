"ديلي ميل": جفاف نهر الراين يهدد الإمدادات الحيوية لألمانيا وبتباطؤ نموها الاقتصادي

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بانخفاض مستوى نهر الراين الذي ينقل 80% من الشحنات في ألمانيا إلى مستويات خطيرة لدرجة قد تهدد إبحار المراكب ما ينعكس على الإمدادات الحيوية للبلاد.

وفي عام 2018، عندما عانت أوروبا من آخر موجة جفاف كبيرة، تم إغلاق نهر الراين أمام سفن الشحن لمدة 132 يوما، مما أدى تقريبا إلى حدوث ركود في ألمانيا. ومع ذلك، فقد زادت تكلفة نقل البضائع في النهر هذا العام خمس مرات، وقد قدر الاقتصاديون أن الاضطرابات يمكن أن تقلل النمو الاقتصادي الإجمالي لألمانيا بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام.

المصدر: "نوفوستي"