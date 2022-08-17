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أردوغان يتوجه إلى أوكرانيا غدا

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أردوغان يتوجه إلى أوكرانيا غدا
Legion-Media
اجتماع الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان في كييف في فبراير 2020
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ينطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة إلى أوكرنيا غدا الخميس، حيث سيزور مدينة لفيف بغرب البلاد تلبية لدعوة من نظيره فلاديمير زيلينسكي.

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وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان لها الثلاثاء أن زيارة العمل التي سيقوم بها الرئيس أردوغان ستستغرق يوما واحدا.

ولفتت إلى أنه "سيتم استعراض العلاقات التركية الأوكرانية التي بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية، بكافة أوجهها"، خلال لقاء الرئيسين أردوغان وزيلينسكي.

كما ذكرت أنه من المقرر إجراء لقاء ثلاثي يضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيسين أردوغان وزيلينسكي، خلال الزيارة.

وسيتناول اللقاء الثلاثي سبل تعزيز أنشطة الآلية المشكلة لشحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، والخطوات التي يمكن الإقدام عليها من أجل إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء النزاع بين روسيا وأكرانيا.

المصدر: "الأناضول"

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