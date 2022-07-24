أردوغان: تركيا تلعب دورا هاما في فتح قنوات الحوار وبإمكانها ذلك في بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تلعب دورا هاما في فتح قنوات وبإمكانها في المستقبل فتح قنوات بين روسيا وأوكرانيا كما فعلت في حل مسألة الحبوب العالقة بالموانئ الأوكرانية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان الأحد في حفل تخرج طلاب جامعة ابن خلدون بإسطنبول.

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وأوضح أردوغان أن بلاده تمكنت من الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية الجيدة مع دول المنطقة رغم التقلبات والاضطرابات التي عصفت بها في الآونة الأخيرة، دون التنازل عن مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأكد أن تركيا تمضي قدما لتحقيق أهداف عام 2023 ورؤية عام 2053 من خلال الديمقراطية والتنمية التي وفرتها في السنوات الـ 20 الأخيرة.

وخلال الفترة الماضية كافحت تركيا بحسب أردوغان قوى الوصاية والتنظيمات الإرهابية والإنقلابيين.

وأطلع الرئيس التركي الطلاب على القفزات التعليمية التي حققتها تركيا في السنوات الأخيرة وفي مقدمتها زيادة عدد الجامعات.

وقال: "من خلال قوة الإنسان التي ننشئها، سنحل المشاكل التي تعاني منها الإنسانية في الوقت الراهن".

المصدر: الأناضول