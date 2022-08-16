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واشنطن تعلن عن تسوية القضايا الأساسية في الاتفاق النووي مع إيران

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واشنطن تعلن عن تسوية القضايا الأساسية في الاتفاق النووي مع إيران
Legion-Media Piemags
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أعلنت الخارجية الأمريكية عن تسوية القضايا الأساسية بشكل عام في إطار العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "الأشهر الـ 16 الأخيرة... استمرت العملية التي نعتقد أنها كانت أطول من الضروري".

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وتابع: "بحثنا مواضيع واسعة، تقوم على أساسها مسألتان رئيسيتان، هما: ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها إيران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني... وما هي الخطوات التي يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لها في ما يخص تخفيف العقوبات".

وأضاف: "تمت مناقشة هذه المواضيع الواسعة... ونعتقد أنه تمت تسويتها بشكل عام".

المصدر: تاس

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