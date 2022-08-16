 
مباشر

الخارجية الأمريكية: واشنطن تدرس رد طهران على مقترح تعديل الاتفاق النووي

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: واشنطن تدرس رد طهران على مقترح تعديل الاتفاق النووي
Globallookpress Jaap Arriens/Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmg4

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس رد طهران على مقترح إعادة صياغة خطة العمل الشاملة المشتركة لبرنامج إيران النووي.

وقالت الخارجية: "لقد تلقينا تعليقات إيران عبر الاتحاد الأوروبي وندرسها الآن. نبحث هذه المسألة مع الاتحاد الأوروبي".

من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس رد إيران على مقترحه لإعادة إحياء اتفاق عام 2015 النووي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا