الخارجية الأمريكية: واشنطن تدرس رد طهران على مقترح تعديل الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس رد طهران على مقترح إعادة صياغة خطة العمل الشاملة المشتركة لبرنامج إيران النووي.

وقالت الخارجية: "لقد تلقينا تعليقات إيران عبر الاتحاد الأوروبي وندرسها الآن. نبحث هذه المسألة مع الاتحاد الأوروبي".

من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس رد إيران على مقترحه لإعادة إحياء اتفاق عام 2015 النووي.

المصدر: RT