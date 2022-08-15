طهران: واشنطن أرغمت على التراجع عن طموحاتها

قال المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية الإيرانية محمد جمشيدي، إن واشنطن تراجعت مرغمة، عن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال جمشيدي إن الولايات المتحدة تراجعت عن هدفها الاستراتيجي الذي سعت إليه بالانسحاب من اتفاق عام 2015، وتطبيق سياسة الضغوط القصوى.

US has retreated from the strategic goal of Maximum Pressure policy to force Iran to concede its legitimate defense & regional policy and to permanently give up sovereign nuclear rights. This was rigorously pursued after exiting the JCPOA & imposing inhumane sanctions on Iranians — Mohammad Jamshidi (@MhmmdJamshidi) August 15, 2022

وكتب جمشيدي عبر "تويتر" إن الولايات المتحدة تراجعت عن الهدف الاستراتيجي لإجبار إيران على التنازل عن حقوقها النووية.

وقال المسؤول الإيراني في تغريدة ثانية أن الولايات المتحدة كانت تبحث عن "فرض قيود دائمة على نشاطات طهران النووية، والدخول في مفاوضات حول سياساتنا الإقليمية والدفاع الصاروخي المشروع".

آمریکا از هدف استراتژیک خود در خروج از توافق ۲۰۱۵ و اعمال سیاست فشار حداکثری عقب نشینی کرد. آمریکا به دنبال ۱- برجام ابدی و ۲- مذاکرات منطقه ای و موشکی بود که نهایتا از جاه طلبی های خود عقب رانده شد. — Mohammad Jamshidi (@MhmmdJamshidi) August 15, 2022

وأضاف جمشيدي أن الولايات المتحدة "أُرغمت في النهاية على التراجع عن طموحاتها".

المصدر: RT