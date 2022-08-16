سويسرا تعيد لأوزبكستان أموال ابنة رئيسها السابق

أعلنت سويسرا أنها وقعت اتفاقا مع أوزبكستان تعيد بموجبها 131 مليون دولار صادرتها في إطار تحقيق في غسل الأموال طال الابنة الكبرى للرئيس الأوزبكي السابق إسلام كريموف.

وحسب بيان حكومي، ينص الاتفاق على أن توضع أن الأموال المضبوطة من الحسابات السويسرية المملوكة لغولنارا كريموف عام 2012 في صندوق للأمم المتحدة وتستخدم "لصالح سكان أوزبكستان".

وبموجب الاتفاق، قد تتم مصادرة المزيد من الأصول من غولنارا كريموف كجزء من الإجراءات الجنائية الجارية في سويسرا، وسوف تتدفق أيضا إلى الصندوق الأممي.

ويشتبه في أن غولنارا، التي وُضعت قيد الإقامة الجبرية في أوزبكستان عام 2014، قيد تلقت مبالغ كبيرة من شركات اتصالات أجنبية فيما يتعلق بعقود في أوزبكستان، لكنها تنفي ارتكاب أي مخالفات.

يذكر أن إسلام كريموف ظل رئيسا لأوزبكستان منذ 1991 حتى وفاته في عام 2016.

المصدر: "أسوشيتد برس"