طالبت بعثة روسيا الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأمم المتحدة بإدانة قصف سلطات كييف المستمر لمحطة زابوروجيه النووية جنوب أوكرانيا.

وقالت البعثة في بيانها: "نجدد مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة، وجميع القوى السياسية المتعقلة، بإدانة ممارسات سلطات كييف ودعوتها إلى وقف قصف مواقع الطاقة النووية ومنشآت الصناعات التي يحتمل أن تكون خطرة".

وقصف قوات كييف خلال الأسبوع الماضي محطة زابوروجيه النووية الخاضعة للجيش الروسي ثلاث مرات.

المصدر: نوفوستي