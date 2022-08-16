مجلسا الأمن الروسي والبيلاروسي يؤكدان تهديد كييف للأمن النووي العالمي

أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش أن استفزازات كييف، تشكل تهديدا كبيرا على الأمن النووي الأوروبي والعالمي.

وقال مجلس الأمن الروسي في بيانه: "تم بحث القضايا الرئيسية المتعلقة بضمان الأمن في سياق السياسة العدوانية لحلف "الناتو" والحرب المختلطة التي يشنها الغرب ضد روسيا وبيلاروس".

وأضاف: "تبادل الجانبان الآراء بشأن الوضع في أوكرانيا. وتم التأكيد على أن الاستفزازات المتعمدة لسلطات كييف، بتواطؤ واضح من الغرب فيما يتعلق بالمواقع النووية، تشكل تهديدا كبيرا للأمن النووي في أوروبا والعالم".

المصدر: نوفوستي