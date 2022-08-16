عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ

من المرتقب أن تتكبد الجمهورية ليز تشيني التي خاضت معركة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خسارة كبيرة في ولاية وايومينغ، حيث يتوقع فوز كاسح لمنافستها المدعومة من ترامب.

وبحسب الاستطلاعات، تتقدم هارييت هيغيمن على ليز تشيني بحوالى 20 نقطة في السباق إلى نيل ترشيح حزبها لمقعد في مجلس النواب. وأظهرت دراسة أجرتها مؤخرا جامعة وايومينغ أن هذا الفارق قد يصل حتى إلى 30 نقطة.

وباتت تشيني (56 عاما) من أشد أعداء ترامب منذ انضمامها إلى لجنة برلمانية تحقق في دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وتشارك ابنة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق في رئاسة هذه اللجنة التي تعتبر أن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة "أخل بواجبه" خلال الهجوم الذي شنه مؤيدوه في مسعى إلى منع التصديق على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في 2020.

ويكثف ترامب من جهته انتقاداته إزاء تشيني، متهما إياها بأنها "غير وفية ومحرضة على الحرب" وواصفا إياها بـ "الفاشلة التي تتجرأ على إعطاء دروس". ودفع بكل ثقله لدعم منافستها هيغيمن (59 عاما).

المصدر: "أ ف ب"