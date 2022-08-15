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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اتضح من التحقيق الأولي أن ما حدث بالقرب من طولكرم ليس عملية إطلاق نار

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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اتضح من التحقيق الأولي أن ما حدث بالقرب من طولكرم ليس عملية إطلاق نار
Gettyimages.ru
جندي من القوات الإسرائيلية
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء يوم الاثنين، إنه ومن هلال التحقيق الأولي اتضح أن ما حدث بالقرب من طولكرم ليس عن عملية إطلاق نار.

وأضاف المتحدث أن ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص.

كما رجح الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على بعضهم البعض، نافيا مسؤولية مسلحين فلسطينيين عن الحادث.

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وصرح مسؤول عسكري للقناة "12" العبرية بأن ما وقع ليس عملية إطلاق نار، بل نيران صديقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مسلحين فتحوا النار نحو قوة عسكرية بالقرب من الشويكة بطولكرم.

ووفقا للبيان فإن عملية إطلاق النار أوقعت إصابات في صفوف الجنود منها إصابة خطيرة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد أشارت إلى أن عملية مطاردة تجري وراء منفذي عملية إطلاق النار قرب طولكرم، فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" استدعاء قوات كبيرة من الجيش.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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