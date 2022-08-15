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مراسلة RT: أنباء عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين خلال إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب طولكرم

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مراسلة RT: أنباء عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين خلال إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب طولكرم
Gettyimages.ru
جنود إسرائيليون
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قالت مراسلة RT في القدس مساء يوم الاثنين إن عملية إطلاق نار جرت مساء اليوم تجاه قوة للجيش الاسرائيلي من سيارة مسرعة قرب طولكرم.

وأضافت المراسلة أن أنباء وردت تفيد بإصابة عدد من الجنود في العملية.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن تقارير وردت عن عملية إطلاق نار في منطقة التماس بالقرب من ‎طولكرم

من جهتها ذكرت "القناة 14" العبرية بأن قوة من الجيش تعرضت لإطلاق نار من اتجاهين، وانسحب منفذو الهجوم من المكان.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن عملية مطاردة تجري وراء منفذي عملية إطلاق النار قرب طولكرم، فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" استدعاء قوات كبيرة من الجيش.

هذا، وقال موقع "واللا" العبري إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من طولكرم من سيارة، أحدهم في حالة خطيرة.

وذكر نشطاء أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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