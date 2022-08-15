مراسلة RT: أنباء عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين خلال إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب طولكرم

قالت مراسلة RT في القدس مساء يوم الاثنين إن عملية إطلاق نار جرت مساء اليوم تجاه قوة للجيش الاسرائيلي من سيارة مسرعة قرب طولكرم.

وأضافت المراسلة أن أنباء وردت تفيد بإصابة عدد من الجنود في العملية.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن تقارير وردت عن عملية إطلاق نار في منطقة التماس بالقرب من ‎طولكرم

من جهتها ذكرت "القناة 14" العبرية بأن قوة من الجيش تعرضت لإطلاق نار من اتجاهين، وانسحب منفذو الهجوم من المكان.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن عملية مطاردة تجري وراء منفذي عملية إطلاق النار قرب طولكرم، فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" استدعاء قوات كبيرة من الجيش.

هذا، وقال موقع "واللا" العبري إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من طولكرم من سيارة، أحدهم في حالة خطيرة.

#متابعة

من موقع إطلاق النار على جنود الاحتلال قرب الجدار الفاصل في طولكرم.



مصادر عبرية: عملية إطلاق النار تجاه جنود جيش الاحتلال في #طولكرم تمت من نقطتين منفصلتين pic.twitter.com/mJJClEXiCk — Ehab (@ahab7803655) August 15, 2022

وذكر نشطاء أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم.

قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم

مدينة #طولكرم. pic.twitter.com/yV8dSi2ewZ — عباس الشيباوي (@ggaayyqq1) August 15, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية