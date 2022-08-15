التقارب بين تل أبيب وأنقرة.. عودة الطائرات الإسرائيلية لتركيا ثم تبادل السفراء

قال مسؤول إسرائيلي رفيع، يوم الاثنين، إن إسرائيل وتركيا تقتربان من التوصل إلى تفاهمات ستسمح بعودة الطائرات الإسرائيلية إلى المطارات التركية بعد سنوات من المنع.

ويعد التقارب خطوة نحو ترميم العلاقات الثنائية تمهيدا لعودة تبادل السفراء بين الجانبين لأول مرة منذ عام 2018.

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وقدر المسؤول في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في نسختها الإنجليزية، أن شركات الطيران الإسرائيلية ستحصل على إذن بالهبوط في المطارات التركية في غضون أسابيع قليلة.

وبحسب المسؤول الذي لم يكشف الموقع عن هويته، فإنه بعد توقيع تركيا وإسرائيل على اتفاقية طيران متبادل جديدة مطلع يوليو الجاري، يعمل الطرفان على وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل النهائية التي ستسمح لشركات الطيران الإسرائيلية بالسفر إلى تركيا، مع تلبية المتطلبات الأمنية الإسرائيلية الصارمة.

وأكد المسؤول أنه "فور استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، ستأتي الخطوة التالية في عملية المصالحة بين أنقرة وتل أبيب وهي عودة السفراء"، علما بأن تركيا كانت قد طردت آخر سفير لإسرائيل لديها، في مايو 2018، وأخضعوه لفحص أمني محرج، وهو في طريق العودة إلى إسرائيل.

ومنذ نحو 15 عاما منعت تركيا هبوط الطائرات الإسرائيلية في مطاراتها، بسبب توترات وخلافات بين الجانبين، وذلك في أعقاب الخلافات بين السلطات الإسرائيلية والتركية حول شروط تل أبيب الأمنية المعقدة بشأن تأمين الرحلات الجوية الإسرائيلية المغادرة من تركيا باتجاه تل أبيب.

وفي مارس 2007، أوقفت شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" تسيير رحلاتها الأسبوعية الثلاث إلى اسطنبول.

وتعمل تل أبيب وأنقرة على إصلاح العلاقات في الأشهر الأخيرة، وبلغت هذه الجهود ذروتها بزيارة الرئيس إسحاق هرتسوغ الرسمية لتركيا حيث التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي.

وبعد ثلاثة أشهر من الزيارة حل رئيس الوزراء يائير لابيد في تركيا وسط مخاوف من أن إيرانيين كانوا يتطلعون إلى شن هجمات على إسرائيليين في اسطنبول.

وفي شهر يوليو، تحدث لابيد مع أردوغان لأول مرة وقال مكتبه إن الاثنين رحبوا باتفاقية الطيران الموقعة بين البلدين وأعربوا عن أملهم في مزيد من التحسن في العلاقات.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت"