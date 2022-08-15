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القوات المتحالفة تحاصر سيفيرسك من ثلاث جهات

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القوات المتحالفة تحاصر سيفيرسك من ثلاث جهات
Sputnik
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قال روديون ميروشنيك، رئيس ممثلية جمهورية لوغانسك في روسيا، إن القوات المتحالفة من الجيش الروسي وقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين طوقت سيفيرسك من ثلاث جهات.

وأضاف ميروشنيك، في حديث تلفزيوني: "هناك تحرك وتم تحقيق تقدم على اتجاه بلدة سيفيرسك، التي تمت محاصرتها من ثلاث جهات على الأقل، ويستمر تدمير التحصينات الرئيسية للقوات الأوكرانية بواسطة القصف المدفعي".

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وتابع ممثل لوغانسك القول: "بعد ذلك سيتم حتما السير قدما، والسؤال هو بعد أي فترة من الوقت. لا نعتزم الاستعجال ولن نرسل المزيد من القوات لتحقيق ذلك".

تقع بلدة سيفيرسك على مسافة 30 كلم غرب ليسيتشانسك التي حررتها القوات المتحالفة في بداية يوليو. ويبلغ عدد سكان سيفيرسك حوالي 11 ألف نسمة وتقع عند مفترق طرق، يؤدي أحدهما جنوبا إلى باخموت، ويؤدي الثاني إلى الغرب إلى سلافيكو -كراماتورسك.

المصدر: نوفوستي

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