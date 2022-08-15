ترامب يطالب بإعادة أوراق تمت مصادرتها خلال تفتيش منزله

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإعادة الوثائق التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تفتيش منزله في مارالاغو.

وكتب ترامب على الشبكة الاجتماعية التي أنشأها Truth Social، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أخذ صناديق من الوثائق المشمولة بالحماية الحقوقية، بالإضافة إلى الأوراق المحمية بما يسمى امتياز السلطة التنفيذية (executive privilege -التي تعني حق الرئيس في عدم الكشف عن معلومات معينة).

إقرأ المزيد

وقال ترامب: "أطالب بشدة بإعادة هذه الوثائق على الفور إلى المكان الذي أخذت منه. شكرا لكم!".

في 8 أغسطس، دخل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في مارالاغو ومعهم أمر تفتيش. وتحقق وزارة العدل الأمريكية في اكتشاف صناديق سجلات تحتوي على معلومات سرية نقلت إلى العقار من البيت الأبيض بعد انتهاء ولاية ترامب الرئاسية.

المصدر: نوفوستي